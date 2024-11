Mann geht für Umstyling zum Friseur: Doch sofort herrscht Verwirrung

Links: der alte Kunde. Rechts: der neue. Kein Wunder, dass Thai Nguyen da erstmal verwirrt war. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Weniger Verwirrung herrschte beim Gast, der immerhin wusste, was los war. In einem kuriosen TikTok-Video, das Mitte November viral ging, wird die Situation klar.

Auf den ersten Blick sieht der junge Kunde tatsächlich wie der Gast aus, der im April in einem viralen Clip von Nguyen zu sehen war. Doch es ist sein "Doppelgänger", wie er sagt.

Hellbraune, zu lange Haare, roter Bart, fast die gleiche Brille, dazu ganz ähnliche Probleme mit beginnenden Geheimratsecken. "Ich habe mich schon einmal auf diesem Stuhl sitzen sehen", witzelt der junge Kerl.

Im Video wird daraufhin ein Standbild von ihm neben das des ehemaligen Kunden gestellt. "Ja, du sahst bekannt aus, Bro", bestätigt Nguyen.

Aber dieser Kunde ist neu, sein Problem jedoch so alt wie das seines Vorgängers: Er will einen Tapetenwechsel, einen neuen Look.

Der Friseur schreitet also zur Tat.