Während des Antrags: Frau findet heraus, dass sie betrogen wird

Umringt von Zuschauern, die diesen Antrag für super romantisch hielten, habe sie sich zusammenreißen müssen, nicht auszuflippen, erklärt sie weiter. Sie habe anschließend etwas außerhalb auf ihren Freund gewartet und ihn zur Rede gestellt.

Nichtsdestotrotz hält Lyn am Ende des Clips ihre mit einem Ring bestückte Hand in die Kamera und sagt: "Dieser zweikarätige Diamanten-Ring wird nicht reichen." Musste als Entschuldigung also ein krasserer Ring her?

Nein, denn Lyn und ihr betrügerischer Freund hätten sich überraschenderweise trotz des Vorfalls verlobt, berichtet sie in einem weiteren Beitrag. Nach wenigen Monaten sei ihre Beziehung aber endgültig zerbrochen.