Während Online-Meeting: Frau passiert vor laufender Kamera peinlicher Fauxpas

USA - In einem Online-Meeting kann einiges schiefgehen. Doch wer jetzt an versagende Technik, störende Geräusche oder blöde Versprecher denkt, liegt zumindest bei dieser US-Amerikanerin falsch. Kristin Johnson ging mit ihrem Fauxpas während einer Video-Konferenz viral - und das zu Recht!

Kristin erklärt gegenüber Newsweek, dass das Webinar eine Präsentation für Neukunden war, bei dem sie über Produktfunktionen und Tools spreche. "Ich kann mich nicht erinnern, etwas gespürt zu haben, als es passierte, es war völlig verschwommen", so die Projektmanagement-Leiterin.

Neben dem kaputten Möbelstück hatte sie zudem noch eine kleine Verletzung zu beklagen. "Ich hatte am nächsten Tag eine leichte Prellung am Bein", so Kristin.

Auf TikTok ging der Fauxpas natürlich direkt viral. Fast 30 Millionen Mal wurde das Video von Kristin mittlerweile angeklickt. Die meisten User können nicht anders, als über den peinlichen Vorfall zu lachen, doch viele loben Kristin auch für ihre vorbildliche Reaktion.

"Die Show musste weitergehen! Ich habe mir einen neuen Platz an der Küchentheke geschnappt und die restlichen 59 Minuten mit vielen Witzen auf eigene Kosten beendet", erklärt Kristin.