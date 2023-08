Was Braut auf Hochzeit enthüllt, haut alle Gäste aus den Socken

Plötzlich mussten alle lachen. Das Brautpaar war gar keines mehr. © TikTok/Screenshot/allie_sneath

Doch nicht nur Allison Sneath konnte schon seit genau einem Jahr kein Jawort mehr geben, sondern glücklicherweise auch ihr "Bräutigam". Denn wie die beiden erklärten, waren sie auf den Tag genau vor einem Jahr durchgebrannt, hatten klammheimlich in Las Vegas geheiratet.

"Wir sind mit meiner Mutter nach Vegas gefahren und haben uns in der Little White Chapel in einem Cadillac trauen lassen", erklärte Sneath kürzlich im Gespräch mit Newsweek.

"Und dann haben wir den Geburtstag meiner Mutter gefeiert, der am nächsten Tag war", so die US-Amerikanerin, die mit ihrem Gatten in Portland lebt.

Doch warum hatte das Paar diese kuriose Show überhaupt abgezogen?