Was diese Polizisten aus einem Kühlregal ziehen, ist alles andere als gewöhnlich

Chicago (USA) - Huch, wo kommt der denn her? Aus den Regalen eines Supermarktes in Chicago ( USA ) zogen Polizisten einen Vierbeiner heraus, der dort sicher nicht hingehörte.

Unter großer Kraftanstrengung zieht der Beamte den Kojoten am Schwanz aus dem Kühlregal. © Bildmontage: Screenshot/X/16th & 17th District Chicago Police Scanner

Am gestrigen Montagvormittag wurden Beamte zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen.

Einkäufer eines Supermarktes hatten beobachtet, wie sich ein Kojote längere Zeit vor besagtem Laden herumtrieb, wahrscheinlich auf der Suche nach einem sicheren Versteck.

Wohl in der Hoffnung, ein ruhiges Plätzchen zu finden, schlüpfte das Tier in das Geschäft und verkroch sich in die Tiefen eines Kühlregals.

Ein Experte des "Cook County Coyote Project" erklärte gegenüber ABC 7 Chicago: "Es hat sich einen seltsamen Ort ausgesucht. Das machen sie manchmal. Sie versuchen uns zu meiden. Sie versuchen, sich vor uns zu verstecken."

Um den Kojoten ausfindig zu machen, benutzten die Beamten zunächst einen Besen und stocherten vorsichtig zwischen den Regalen herum.