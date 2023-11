Was ist denn da los? Teiche färben sich plötzlich pink

Die Mikroorganismen fühlen sich in Gewässern mit hohem Salzgehalt am wohlsten - und färben das Wasser. © Screenshot/mauihawaii.org

Seit etwa zwei Wochen versuchen Mitarbeiter des Fish and Wildlife Service der USA, des Gesundheitsministeriums und Wissenschaftler herauszufinden, was es mit dem rosa Spektakel auf sich hat.

Entnommene Wasserproben seien laut Wildlife Service an der University of Hawaiʻi (UH) analysiert worden.

Giftige Stoffe oder Algen könne man ausschließen, so der aktuelle Stand. Stattdessen soll ein einzelliger Organismus, auch Halobakterie genannt, der Schuldige sein.

Die Mikroorganismen fühlen sich in Gewässern mit hohem Salzgehalt am wohlsten. Kein Wunder also, dass sie sich in der Keālia-Teichlandschaft ausgebreitet haben. Denn deren Salzgehalt soll doppelt so hoch sein wie etwa der des Meerwassers.

Auch wenn von dem Bakterium keine Gefahr ausgehen soll, sind Mensch und Tier angehalten worden, vorsichtshalber einen Bogen um die Teiche machen.