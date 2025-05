10.05.2025 12:31 Wegen Staubsaugerroboter: Haus derzeit unbewohnbar

Einen Schmorbrand hat eine Frau in ihrem Haus in Allmannshofen (Landkreis Augsburg) entdeckt, als sie am Freitag nach ihrer Nachtschicht nach Hause kam.

Von Charlotte Haft Allmannshofen - Am Freitagmorgen hat eine Frau in ihrem Haus in Allmannshofen (Landkreis Augsburg) einen Schmorbrand vorgefunden, als sie nach ihrer Nachtschicht nach Hause gekommen ist. Ein Staubsaugerroboter hat in einem Haus in Schwaben einen Schmorbrand ausgelöst. (Symbolbild) © alexgrash/123RF Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge soll ein Staubsaugerroboter für den Brand verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Der Roboter habe an einer Ladestation geladen, die Ladestation war demnach an einer Steckdose angeschlossen. Die Sicherung sei herausgesprungen und es sei mutmaßlich zu einer Fehlzündung gekommen, so eine Sprecherin der Polizei. Die Wohnung roch den Angaben zufolge stark nach Rauch, als die Frau nach Hause kam. Oberflächen und Böden im Haus waren demnach verrußt. Kleine Rauchpartikel im gasförmigen Zustand würden überall hineingehen, so die Sprecherin über das Ausmaß der Zerstörung. Deshalb sei das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

