10.05.2025 18:26 721 Zu laut geredet: Junge Frau mit rohem Ei verletzt

In Mannheim hat ein Hausbewohner einer 25-jährigen Frau, die sich am Morgen zu laut unterhielt, ein rohes Ei an den Kopf geworfen.

Von Martin Gaitzsch

Mannheim - 4.50 Uhr ist nicht die passende Zeit, um laut Gespräche zu führen. Weil zwei junge Frauen um diese Uhrzeit in Baden-Württemberg hörbar palaverten, ist in der Hafenstraße in Mannheim-Jungbusch die Situation eskaliert. Nach der Ei-Attacke spürte eine 25-Jährige Schmerzen. (Symbolbild) © 123RF/olganovikovaaa Zunächst öffnete laut Polizeipräsidium Mannheim ein Hausbewohner ein Fenster, was zu einer lautstarken Auseinandersetzung führte. Wenig später kam ein zweiter Bewohner des Hauses nach draußen und warf einer 25-Jährigen unvermittelt ein rohes Ei an den Kopf, das beim Aufprall kaputtging. Noch während die Frau Schmerzen spürte, zückte der Anwohner einen leuchtenden Gegenstand, hielt ihn auf Hüfthöhe und bewegte sich zügig auf die beiden Damen zu. In dem Glauben, dass es sich um ein Messer handelte, verständigten die beiden Frauen die Polizisten. Allerdings trafen die Beamten vor Ort nur die zwei 25-Jährigen an. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Frau ab.

Titelfoto: 123RF/olganovikovaaa