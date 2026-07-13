13.07.2026 14:31 Zuschauerin entdeckt etwas Seltsames in Gesicht von TikTokerin - und rettet damit offenbar ihr Leben

Eine TikTokerin aus Australien bekam unter einem ihrer Videos einen Kommentar, der ihr womöglich das Leben gerettet hat.

Von Anne-Sophie Mielke

Sydney (Australien) - Beim Ansehen eines TikTok-Videos fiel einer Krankenschwester etwas Beunruhigendes im Gesicht einer Content-Creatorin auf. Mit ihrem anschließenden Hinweis rettete sie der 53-jährigen Australierin offenbar das Leben!

TikTokerin Rachel bekam unter einem ihrer Videos einen medizinischen Hinweis einer Followerin. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ageing.disgracefully Die Frau, die im Interview mit Newsweek nur als "Rachel" auftauchen wollte, erklärt, dass sie in der vergangenen Zeit gleich mehrere Symptome bei sich beobachten konnte. Doch die Kurzatmigkeit, die Schwindelgefühle sowie die extreme Müdigkeit und das Kribbeln in den Fingern schob die 53-Jährige lediglich auf den Stress in ihrem Leben. 2024 hatte sie ihren Job verloren und war seitdem arbeitslos. "Es war ein ziemlich belastender Prozess, und auch die Wohnungssituation bereitete Schwierigkeiten", erklärt Rachel. Aus der Not heraus begann sie auf TikTok Videos über das Älterwerden als Frau zu veröffentlichen. Ihr Durchbruch kam aber erst durch jenen beunruhigenden Kommentar eine Zuschauerin. Im Kommentar hieß es: "Ich bin Kardiologie-Krankenschwester. Mir fällt ein Blaustich an Ihren Lippen auf. Bitte lassen Sie ein CT zur Bestimmung des Calcium-Scores, ein EKG und eine Blutuntersuchung durchführen. Gehen Sie dafür zunächst zu Ihrem Hausarzt." Kurioses Frau kauft Portmonee in Trödel-Shop: Was sie darin findet, raubt ihr die Sprache Auch, wenn man sicherlich nicht auf alle Gesundheitstipps von wildfremden Menschen im Internet hören sollte, nahm sich Rachel diesen Hinweis zu Herzen.

Krankenschwester gab Hinweis: Frau geht nach TikTok-Kommentar zum Arzt