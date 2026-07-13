Zuschauerin entdeckt etwas Seltsames in Gesicht von TikTokerin - und rettet damit offenbar ihr Leben
Sydney (Australien) - Beim Ansehen eines TikTok-Videos fiel einer Krankenschwester etwas Beunruhigendes im Gesicht einer Content-Creatorin auf. Mit ihrem anschließenden Hinweis rettete sie der 53-jährigen Australierin offenbar das Leben!
Die Frau, die im Interview mit Newsweek nur als "Rachel" auftauchen wollte, erklärt, dass sie in der vergangenen Zeit gleich mehrere Symptome bei sich beobachten konnte. Doch die Kurzatmigkeit, die Schwindelgefühle sowie die extreme Müdigkeit und das Kribbeln in den Fingern schob die 53-Jährige lediglich auf den Stress in ihrem Leben.
2024 hatte sie ihren Job verloren und war seitdem arbeitslos. "Es war ein ziemlich belastender Prozess, und auch die Wohnungssituation bereitete Schwierigkeiten", erklärt Rachel. Aus der Not heraus begann sie auf TikTok Videos über das Älterwerden als Frau zu veröffentlichen. Ihr Durchbruch kam aber erst durch jenen beunruhigenden Kommentar eine Zuschauerin.
Im Kommentar hieß es: "Ich bin Kardiologie-Krankenschwester. Mir fällt ein Blaustich an Ihren Lippen auf. Bitte lassen Sie ein CT zur Bestimmung des Calcium-Scores, ein EKG und eine Blutuntersuchung durchführen. Gehen Sie dafür zunächst zu Ihrem Hausarzt."
Auch, wenn man sicherlich nicht auf alle Gesundheitstipps von wildfremden Menschen im Internet hören sollte, nahm sich Rachel diesen Hinweis zu Herzen.
Krankenschwester gab Hinweis: Frau geht nach TikTok-Kommentar zum Arzt
"Ich habe das Symptom gegoogelt und festgestellt, dass es zu den anderen Beschwerden passte, die ich hatte." Bereits am nächsten Tag suchte Rachel einen Arzt auf und ließ sich durchchecken.
Bereits bei den ersten Tests gab es auffällige Befunde, erklärt sie. Eine Diagnose steht allerdings noch aus. "Ich weiß noch nicht genau, was das Problem ist."
Die Krankenschwester aus dem Kommentar hatte Rachel nicht grundlos kontaktiert. Wie die Australierin in einem späteren Chat erfahren sollte, verlor die Zuschauerin ihre Mutter an einem Herzinfarkt. "Sie kommentierte eines meiner Videos mit der Anmerkung, dass ihr das Symptom der blauen Lippen bei ihrer Mutter entgangen war – weshalb sie nun extrem wachsam ist", so Rachel.
Aus diesem Grund beschloss die TikTokerin, dass es "unvernünftig" wäre, sich nicht untersuchen zu lassen.
Sie hofft, dass sie mit ihrem Schicksal auch andere Frauen für das Thema Herzgesundheit zu sensibilisieren. Schließlich würde die Gesellschaft noch zu wenig über die Symptome von Herzproblemen bei Frauen sprechen. "Wenn ich damit einer anderen Frau helfen kann, freut mich das sehr."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ageing.disgracefully, 123rf/nikkimeel