Zwei Überfälle in einer Stunde: 65-Jähriger hat Pech seines Lebens

Eigentlich ist Salzburg ganz idyllisch. An manchen Ecken herrscht aber auch ein heißes Pflaster. © 123RF/flik47

An diesen Samstagmorgen wird sich der Mann sicher noch lange erinnern. Als der 65-Jährige gerade in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs unterwegs war, machten sich plötzlich eine fremde Frau und ein fremder Mann über ihn her.

"Die Täter haben das Opfer geschüttelt und ihm Bargeld in Höhe eines niederen fünfstelligen Euro-Betrages aus der Jackentasche geraubt", teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit.

Ohne sich zu wehren und um Hilfe zu Rufen habe der Deutsche den Überfall über sich ergehen lassen. Die beiden Diebe flüchteten. Damit war der österreichische Horror-Trip aber noch nicht zu Ende. Denn nur eine halbe Stunde später erwischte es den Mann erneut.

Ein Zeuge sah, wie der 65-Jährige diesmal von einem Jugendlichen ausgeraubt wurde. Der etwa 17-jährige Teenager soll mit Fäusten auf den Deutschen eingeprügelt haben und seine Geldbörse samt vierstelligen Euro-Betrag geklaut haben.