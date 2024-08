Mutter traut ihren Ohren nicht, was sich ihr Sohn von Alexa wünscht: Doch es wird noch besser

Birmingham (England) - Woher kennt er das denn? Danielle Slolys (32) Sohn Lennox ist gerade mal zwei Jahre alt. Dennoch hat er in einem inzwischen viralen TikTok-Video einen Wunsch, der seine Mutter verzweifeln lässt.

Lennox (2) dreht auf, seine Mutter Danielle Sloly (32) ist bedient. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/itsmesloly

In dem Clip (siehe unten) steht die Engländerin, die mit ihren drei Kindern in Birmingham lebt, morgens um 8 Uhr in der Küche. Während die 32-Jährige noch mit ihrer Müdigkeit kämpft, läuft ihr Sohn zielstrebig zu Alexa.

Was er sich dann von dem Gerät wünscht, kann Sloly kaum fassen: Das "Halloween Theme" von John Carpenter, bekannt aus zahlreichen Halloween-Filmen, in denen Michael Myers (zuletzt gespielt von Nick Castle) meist versucht, seine Schwester Laurie Strode (in der Regel gespielt von Jamie Lee Curtis) zu töten.



Lennox sorgt also nicht gerade für den passenden, kindgerechten Sound am Morgen. Entsprechend entsetzt hält sich Mama Danielle die Hände vors Gesicht.

Doch dann bemerkt sie, dass ihr Sohn noch gar nicht richtig angefangen hat. Denn es kommt noch besser.