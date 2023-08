Drei Tage nach Trennung: Frau sieht die neue Partnerin ihres Exfreundes und fällt fast vom Glauben ab!

Mit diesem Video ließ Cadigan Smith einige ihrer Follower sprachlos zurück. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/cadigansmith (2)

In einem Video, das sie auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat, berichtete die Userin, dass die Trennung gerade einmal drei Tage her ist und ihr Verflossener in der kurzen Zeit scheinbar schon eine neue Freundin an seiner Seite gefunden hat.

So unschön, so gut. Doch damit noch lange nicht genug!

Da die Entscheidung, von nun an getrennte Wege zu gehen, erst vor kurzem getroffen wurde, hatten es die Ex-Partner noch nicht geschafft, sich ihre Sachen zurückzugeben, die noch bei dem jeweils anderen in der Wohnung lagen.

Eigentlich war das für Cadigan kein Problem. Schließlich war ihr nicht klar, dass ihr Ex dies als Freifahrtschein dafür nutzen würde, mit ihren Dingen umzugehen, als wären es seine eigenen.

Umso größer war der Schock, als die junge Frau kürzlich auf dem Gelände der University of Michigan Law School unterwegs war und die neue Flamme ihres ehemaligen Partners entdeckte – in einem ihr nur allzu bekanntem Look.

"Sie lief über den Campus, trug MEINE Klamotten und MEINE Vintage-Couch-Tasche mit der kaputten Ecke", schrieb sie über den Clip, in dem sie mit glasigen Augen in die Kamera sieht.