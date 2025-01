Strenger Vater verlangt: Wer seine 28-jährige Tochter daten will, muss diese Fragen beantworten

Die erfolgreiche New Yorker Künstlerin Oyo Njoku (28) ist stolz auf ihre nigerianischen Wurzeln. Doch in Sachen Dating liegt sie mit ihrem Papa im Clinch.

New York - Die erfolgreiche New Yorker Künstlerin Uzo Njoku (28) ist stolz auf ihre nigerianischen Wurzeln. Doch in Sachen Dating liegt sie mit ihrem Papa manchmal im Clinch. Kein Wunder, denn der hat ganz schön hohe Erwartungen an einen potenziellen Schwiegersohn.

Wo die Liebe hinfällt. Doch ein strenger Vater behält sich das letzte Wort vor. (Symbolbild) © 123RF/andron19821982 "Mein Vater hat mir eine pdf-Datei mit 20 Fragen über meinen Freund geschickt, die ich beantworten muss, bevor ich ihn mitbringen darf", schildert Uzo bei X. So will der Vater unter anderem vorab wissen, was ihr neuer Freund beruflich macht, wie viele Frauen er gedatet hat und wo er zur Schule gegangen ist. Die Hälfte der Fragen würden medizinische Details betreffen, führt die perplexe 28-Jährige aus. Das Dokument, das die Überschrift "Fragen, die ehrliche und überprüfbare Antworten erfordern", hat die junge Frau mit ihren Followern geteilt. Von den 20 Fragen hat Uzo allerdings nur 11 veröffentlicht, die übrigen seien einfach "zu persönlich", erklärt die junge Künstlerin.

Das will der Vater über seinen potenziellen Schwiegersohn wissen

Uzo hat den Fragenkatalog ihres Vaters bei X geteilt. © @uzoart So will der Vater unter anderem wissen, welche persönlichen Erfahrungen den Freund zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Außerdem interessiert sich der Vater für die medizinische Vergangenheit des jungen Mannes - insbesondere mögliche Erbkrankheiten und zurückliegende chirurgische Eingriffe. Obendrein will der strenge Vater alles über die Dating-Vergangenheit seines Schwiegersohnes wissen - Anzahl der Partnerinnen und warum er Schluss mit seiner letzten Freundin gemacht hat. Selbstverständlich will Uzos Vater auch wissen, ob der mögliche Schwiegersohn raucht, trinkt oder gar Drogen nimmt. Zu guter Letzt will er von seiner Tochter wissen, ob sie sich von ihrem Freund geliebt und unterstützt fühlt. 2,4 Millionen User haben Uzos X-Post bereits gesehen. Unzählige Male wurde er kommentiert.

Auch die User wollen alles wissen