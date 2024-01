48 Millionen Euro! Glückspilz aus Bayern streicht Rekordgewinn ein

Zum ersten Mal stieg der "6 aus 40"- Jackpot über 45 Millionen an: Ein Spieler aus Bayern kann sich glücklich schätzen. © Federico Gambarini/dpa

Zum ersten Mal sei der "6 aus 49"-Jackpot über 45 Millionen Euro angestiegen, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit.

16 Ziehungen in Folge habe es demnach niemand geschafft, in der aktuellen Jackpot-Phase sechs Gewinnzahlen plus die Superzahl beim Klassiker richtig zu tippen.

Der mittelfränkische Glückspilz habe hingegen mit den Zahlen 14, 25, 28, 32, 36, 49 und der Superzahl 4 in Schwarze getroffen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Schein, der nun zu einem millionenschweren Wertpapier geworden ist, wurde mit einem Einsatz von 12,90 Euro abgegeben.