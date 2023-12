Jedes 6. Los gewinnt! El Gordo Lotterie schüttet 2,6 Mrd. Euro aus

"Der Dicke" sorgt wieder für Lotto-Fieber! Hohe Gewinne und eine verlockende Quote lässt Lottospieler auch in Österreich aufhorchen, wenn am 22.12. die Zahlen in Spanien gezogen werden. Denn wer bei der spanischen Lotterie El Gordo mitspielt, hat außergewöhnlich hohe Gewinnchancen: jedes 6. Los gewinnt!