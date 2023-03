Euro-Jackpot geknackt: Mega-Millionen-Gewinn geht nach Bayern

73,86 Millionen Euro gehen nach Bayern! © Thomas Banneyer/dpa (Symbolbild)

Der Euro-Jackpot wurde am Dienstagabend nur einmal geknackt - und 73,86 Millionen Euro gingen nach Bayern, wie Westlotto mitteilte. In der zweiten Gewinnklasse gab es keinen Gewinner.

In der Gewinnklasse drei wurde der Euro-Jackpot den Angaben zufolge hingegen ebenfalls geknackt: einmal in Bayern und einmal in Hessen.