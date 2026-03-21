Eurojackpot-Glück: Baden-Württemberger holt fast eine Million Euro

Waldshut - Ein Lottospieler aus dem Kreis Waldshut hat beim Eurojackpot fast eine Million Euro gewonnen.

Ein Baden-Württemberger kann sich über den Mega-Gewinn freuen. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa

Mit fünf richtigen Zahlen und einer passenden Eurozahl sicherte sich der Gewinner rund 996.800 Euro, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Zum Jackpot fehlte lediglich eine weitere Eurozahl. Die Gewinnzahlen lauteten 2, 17, 21, 25 und 30 sowie die Eurozahl 2.