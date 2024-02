63 Millionen Euro! Deutscher gewinnt im Eurojackpot

Ein Eurojackpot-Spieler hatte ordentlich Glück und den Jackpot allein gewonnen. © PR/Eurojackpot

Westlotto teilte am späten Abend mit, dass ein Spieler aus Bayern in der Ziehung am heutigen Freitagabend die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie beide Eurozahlen korrekt getippt hatte: 4, 10, 11, 20 und 22 beziehungsweise 7 und 10.

Damit sicherte er sich den Jackpot in Höhe von 63.259.938,70 Euro.

Zehnmal wurden etwas mehr als 220.000 Euro gewonnen. Den Glücklichen fehlte nur eine Gewinnzahl zum Jackpot. Die Spieler kamen aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen, zweimal aus Rheinland-Pfalz sowie aus Norwegen, Schweden, Polen, Italien und Spanien.