Eurojackpot-Schein erst kurz vor Schluss abgegeben: Sachse kann sich über Millionen-Gewinn freuen

Dresden - Millionen-Freude in Sachsen: Am Freitagabend durfte ein Eurojackpot -Spieler über rund 1,66 Millionen Euro jubeln.

Am Dienstag steigt der Eurojackpot auf 118 Millionen Euro. © Schlag & Roy GmbH/Eurojackpot/obs

Der oder die Glückliche gab den Spielauftrag erst kurz vor Annahmeschluss ab, wie Sachsenlotto am Abend mitteilte.

Der Gewinn gelang in der zweiten Gewinnklasse mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer Eurozahl. Ein weiterer Tipper aus Europa kann sich ebenfalls über diese Summe freuen.

Es der zweite Millionengewinn im Freistaat in diesem Jahr. Der erste Sachsenlotto-Millionengewinn 2026 wurde im März im Erzgebirge erzielt.