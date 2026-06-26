Eurojackpot geknackt! Fast 90 Millionen Euro gehen nach Nordrhein-Westfalen

Sauerland - Der Eurojackpot geht nach Nordrhein-Westfalen !

Mit seinen Zahlen war der Gewinner allein in der Gewinnstufe eins, sackt die 87 Millionen also für sich allein ein. © Shireen Broszies/dpa

Sage und schreibe 87 Millionen Euro werden nach der jüngsten Ziehung vom Freitag auf das Konto eines Spielers aus dem Sauerland überwiesen.

Mit den Zahlen 17, 25, 35, 39, 41 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 9 lag der frisch gebackene Multimillionär genau richtig.