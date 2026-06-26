Eurojackpot geknackt! Fast 90 Millionen Euro gehen nach Nordrhein-Westfalen
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Sauerland - Der Eurojackpot geht nach Nordrhein-Westfalen!
Sage und schreibe 87 Millionen Euro werden nach der jüngsten Ziehung vom Freitag auf das Konto eines Spielers aus dem Sauerland überwiesen.
Mit den Zahlen 17, 25, 35, 39, 41 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 9 lag der frisch gebackene Multimillionär genau richtig.
Dadurch, dass der noch unbekannte Glückspilz alleine im ersten Gewinnrang liegt, folgt nun der Gewinn in Höhe von 87.264.546,90 Euro.
Zuletzt hatte es vor rund drei Monaten einen Eurojackpot-Sieger - ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen - gegeben.
Titelfoto: Shireen Broszies/dpa