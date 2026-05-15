Eurojackpot-Schein erst kurz vor Schluss abgegeben: Sachse kann sich über Millionen-Gewinn freuen
Dresden - Millionen-Freude in Sachsen: Am Freitagabend durfte ein Eurojackpot-Spieler über rund 1,66 Millionen Euro jubeln.
Der oder die Glückliche gab den Spielauftrag erst kurz vor Annahmeschluss ab, wie Sachsenlotto am Abend mitteilte.
Der Gewinn gelang in der zweiten Gewinnklasse mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer Eurozahl. Ein weiterer Tipper aus Europa kann sich ebenfalls über diese Summe freuen.
Es der zweite Millionengewinn im Freistaat in diesem Jahr. Der erste Sachsenlotto-Millionengewinn 2026 wurde im März im Erzgebirge erzielt.
Für den vollen Jackpot benötigte es am Freitag die Zahlen 1, 32, 33, 36 und 37, wie die Eurozahlen 7 und 12.
Weil niemand die sieben Zahlen richtig tippte, wächst der Jackpot am Dienstag auf rund 118 Millionen Euro an.
Titelfoto: Schlag & Roy GmbH/Eurojackpot/obs