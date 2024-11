Fünf Richtige im Eurojackpot: Leipziger gewinnt sechsstellige Summe!

Ein Leipziger darf sich dank des Eurojackpots über ein gewaltiges Weihnachtsgeld freuen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie Sachsenlotto am Mittwoch mitteilte, sei der glückliche Leipziger am Montag nichtsahnend mit seinem Spielschein mit drei ausgefüllten Tippfeldern in die Annahmestelle spaziert.

Und siehe da: Er hat die fünf Gewinnzahlen 2–3–34–38–49 der Eurojackpotziehung richtig getippt und staubt damit 164.739,80 Euro ab!

Da er allerdings ohne Kundenkarte am Eurojackpot teilnahm, kennt Sachsenlotto seine Identität nicht. Der Gewinn muss also selbstständig von ihm in einer Annahmestelle oder in der Lottozentrale angemeldet werden.