Nur eine Zahl fehlte zum Hauptgewinn: Lottoschein bringt 1,05 Millionen Euro

München - Ein Millionengewinn aus der Eurojackpot-Ziehung geht nach Bayern .

Der Spielschein wurde anonym in Bayern abgegeben. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Eine Spielteilnehmerin oder ein Spielteilnehmer aus Oberbayern gewann am Freitag in der zweiten Gewinnklasse rund 1,05 Millionen Euro, wie Lotto mitteilte.

Für den Hauptgewinn fehlte lediglich die zweite richtige Eurozahl, die 7. Die richtigen Zahlen sind 1 - 21 - 44 - 45 - 46, sowie die Eurozahlen 2 und 7.

Die zweite Gewinnklasse wurde diesmal bundesweit zweimal getroffen – neben dem Gewinner aus Bayern gab es einen weiteren in Nordrhein-Westfalen.



