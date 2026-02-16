Nur eine Zahl fehlte zum Hauptgewinn: Lottoschein bringt 1,05 Millionen Euro
Von Tizian Gerbing
München - Ein Millionengewinn aus der Eurojackpot-Ziehung geht nach Bayern.
Eine Spielteilnehmerin oder ein Spielteilnehmer aus Oberbayern gewann am Freitag in der zweiten Gewinnklasse rund 1,05 Millionen Euro, wie Lotto mitteilte.
Für den Hauptgewinn fehlte lediglich die zweite richtige Eurozahl, die 7. Die richtigen Zahlen sind 1 - 21 - 44 - 45 - 46, sowie die Eurozahlen 2 und 7.
Die zweite Gewinnklasse wurde diesmal bundesweit zweimal getroffen – neben dem Gewinner aus Bayern gab es einen weiteren in Nordrhein-Westfalen.
Nach Angaben der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung gab der Gewinner aus Bayern den anonymen Spielschein in einer Annahmestelle in Oberbayern ab.
Der Millionengewinn kann nun bis Ende 2029 geltend gemacht werden, wie die Lotterieverwaltung mitteilte.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa