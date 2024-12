Irre! So viele Lotto-Millionäre gab es 2024 in Sachsen

Leipzig - Im zu Ende gehenden Jahr sind in Sachsen bislang zwölf Lottospielerinnen und Lottospieler zu Millionären geworden. Das waren doppelt so viele wie 2023. Die Tipper räumten nach Angaben von Sachsenlotto in verschiedenen staatlichen Lotterien siebenstellige Gewinne ab.

Eine ähnlich hohe Summe brachte im November die europäische Lotterie "Eurojackpot" nach Sachsen. Ein Vogtländer gewann rund 4,26 Millionen Euro. Auch in der Zusatzlotterie "Spiel 77" wurden mehrere Millionengewinne erzielt - der höchste mit knapp 3,6 Millionen Euro im September in Mittelsachsen.

Ein paar Chancen auf das ganz große Glück haben die Lotto-Fans in Sachsen in diesem Jahr noch. Am 27. Dezember und am Silvesterabend werden jeweils die Gewinnzahlen beim "Eurojackpot" ermittelt. Am 28. Dezember steht außerdem die letzte Samstagsziehung im Lotto an.

Im Jahr 2023 hatten die Spielerinnen und Spieler in Sachsen 334 Millionen Euro im Lotto eingesetzt. Für die staatliche Lotterie-Gesellschaft war es das bislang erfolgreichste Jahr. Den Geschäftsbericht für 2024 legt Sachsenlotto erst im kommenden Jahr vor.