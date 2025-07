Jackpot in Oberbayern geknackt: Wer hat knapp 5,3 Millionen Euro gewonnen?

Alles in Kürze

Ein noch unbekannter Glückspilz hat in Oberbayern einen Lottoschein für 6,25 Euro aufgegeben – und über 5,27 Millionen Euro gewonnen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

"Bis Ende 2028 hat der Glückspilz nun Zeit, seinen Millionengewinn bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung geltend zu machen", teilte der Glücksspielanbieter in München mit.

Der anonyme Eurojackpot-Spielauftrag mit der Losnummer 5550780 habe am Mittwoch als einziger deutschlandweit den Jackpot in der Gewinnklasse 1 in der Zusatzlotterie Spiel 77 geholt.

Dafür hatte der- oder diejenige 6,25 Euro in einer oberbayerischen Lotto-Annahmestelle investiert.

Im konkreten Fall ein lohnender Einsatz - wenngleich ein solcher Mega-Gewinn grundsätzlich sehr unwahrscheinlich ist.