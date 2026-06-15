Jahrelang gespielt: Brandenburger knackt Lotto-Jackpot von 1.177.777 Euro!
Von Anja Mia Neumann
Teltow-Fläming - Nach 15 Jahren unermüdlichen Tippens hat sich das Durchhalten für einen Lottospieler aus Teltow-Fläming endlich ausgezahlt: Ein einziger Schein hat ihn nun zum Millionär gemacht.
Der Spieler habe den Hauptgewinn der Zusatzlotterie Spiel 77 bekommen - und sei nun um 1.177.777,00 Euro reicher, teilte Lotto Brandenburg mit.
Für den Spielschein setzte der Glückspilz den Angaben zufolge seit rund 15 Jahren regelmäßig 4,95 Euro ein.
Mit den sieben richtigen Endziffern 5, 7, 7, 0, 2, 3, 2 knackte er demnach als Einziger bundesweit den Jackpot im Spiel 77.
Da es sich um einen Dauerspielauftrag handele, müsse der Gewinner seinen Spielschein nicht erst prüfen – die Nachricht vom Gewinn werde ihm direkt mitgeteilt. Er sei der zweite Dauerspieler in Folge, der durch die Zusatzlotterie zum Millionär geworden sei.
Titelfoto: Peter Steffen/dpa