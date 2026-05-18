Lotto-Geldregen im Südwesten: Gleich zwei Tipper holen Millionen-Gewinne

Stuttgart - Den Sechser im Lotto und damit einen Millionenbetrag haben gleich zwei Menschen aus Baden-Württemberg gewonnen.

Eine Frau aus dem Südwesten kann sich über einen Gewinn von über zwei Millionen Euro freuen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Sie waren bundesweit die einzigen Tipper, die bei der Ziehung am Samstag sechs Richtige hatten, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Eine Frau aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gewann bei der Ziehung am Samstag demnach mehr als zwei Millionen Euro. Die Gewinnerin habe mit einem sogenannten Systemschein gespielt, bei dem man mehr als sechs Felder ankreuzen kann.

Das sei laut den Angaben einer Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg teurer, habe sich in dem Fall aber ausgezahlt: Durch das Ankreuzen von neun Zahlen sollen mehrere Kombinationen einen Gewinn erzielt haben.

Somit sei die Spielerin um genau 2.039.642,90 Euro reicher. Sie werde per Brief benachrichtigt.

Wer der zweite Glückliche ist, wisse die Lotteriegesellschaft bisher nicht. Der Gewinner gab seinen Spielschein den Angaben zufolge in einer Annahmestelle im Rhein-Neckar-Kreis anonym ab und gewann mit seinen sechs Richtigen exakt 1.991.268,90 Euro.