Lotto-Million-Gewinner aus Großraum München gesucht: Zeit wird knapp!

München - Viele Menschen in Bayern suchten im ersten Halbjahr ihr Glück im Lotto - 64 gewannen mindestens 100.000 Euro. Doch manchmal bleiben Millionengewinne liegen. In einem Fall aus dem Großraum München wird die Zeit langsam knapp.

Alles in Kürze

Zehn Millionärinnen und Millionäre und 64 Gewinne von mehr als 100.000 Euro - das ist die Bilanz des ersten Halbjahres von Lotto Bayern. © Tom Weller/dpa

Insgesamt seien mehr als 300 Millionen Euro als Gewinne ausgeschüttet worden, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mit. Am meisten Geld ging an einen Spielteilnehmer aus Oberbayern: Rund 40,7 Millionen Euro war der Spielschein in der Lotterie Eurojackpot wert.

Nehmen Menschen anonym an den Lotto-Ziehungen teil, müssen sie sich bei einem Gewinn aber auch innerhalb von drei Jahren melden. In den meisten Fällen mit großen Summen ist das zwar der Fall, doch manchmal bleiben die Lotto-Millionen auch lange liegen.

So wird seit mehreren Jahren der Gewinner oder die Gewinnerin von knapp 1,1 Millionen Euro in der Zusatzlotterie Spiel77 gesucht. Der- oder diejenige hatte den Spielauftrag am 6. August 2022 mit der Losnummer 0299095 bei einer Annahmestelle im Großraum München anonym abgegeben.

Doch langsam wird die Zeit knapp, das Geld noch einzustreichen: Der Gewinn kann nur noch bis einschließlich 31. Dezember geltend gemacht werden.