Lotto-Spieler aus dem Vogtland räumt Schnapszahl ab

Vogtland - Was für ein Start ins neue Jahr: Ein Lottospieler aus dem Vogtland räumte am vergangenen Wochenende 77.777 Euro ab! Der Glückspilz gewann bei der Zusatzlotterie "Spiel 77".

Beim "Spiel 77" stimmten mehrere Ziffern in der richtigen Reihenfolge überein - das bescherte ihm einen Gewinn von 77.777 Euro.

Wie Sachsenlotto mitteilt, gab der Spieler aus dem Vogtland seinen Tippschein am 8. Januar ab. Zehn Tage später, am 18. Januar, räumte der Vogtländer richtig ab!

Es ist bereits der zweite große Lotto-Gewinn in Sachsen in diesem Jahr. "Bereits vor einer Woche brachte die Zusatzlotterie den gleichen Betrag in den Landkreis Leipzig, wo sich ein Dauerspieler über seinen Großgewinn freuen konnte", berichtet eine Sprecherin von Sachsenlotto.