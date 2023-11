Nur er hatte sechs Richtige: Neuer Lotto-Millionär kommt aus Heilbronn

Baden-Württemberg verzeichnete im aktuellen Kalenderjahr bereits 20 Lotto-Millionäre. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Der Glückspilz traf auf seinem Spielschein sechs Richtige, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg am heutigen Donnerstag sagte.

Die Gewinnzahlen bei der Ziehung am gestrigen Mittwoch waren 8, 20, 26, 33, 43 und 49. Nur die Superzahl 5 fehlte ihm noch zum Knacken des Jackpots.

Dennoch räumte der Mann 1.149.654 Euro ab. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer habe bei 1 zu rund 15,5 Millionen gelegen. Bundesweit habe der Mann als einziger die sechs Richtigen auf dem Lottoschein angekreuzt.

Der Mann ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt. Er spielt mit einem Abo an den Ziehungen im Lotto 6aus49 und ist somit registriert. Es ist bereits der 20. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.