Mann gewinnt 188 Millionen Euro im Lotto: Trotzdem fühlt er sich abgezockt und reicht Klage ein

Nach eigenem Bekunden spielte Faramarz Lahijani jahrelang immer mit denselben Zahlen. (Symbolbild) © 123rf/gabrielpetrescu

Er will mal eben verdoppeln.

Als Faramarz Lahijani am 8. Dezember 2023 bei der Ziehung der "Mega Millions"-Lotterie alle Zahlen richtig hatte, änderte das sein Leben für immer.

Obwohl sich der Glückspilz den Jackpot von sage und schreibe 394 Millionen Dollar mit einem anderen Spieler teilen musste, standen ihm immerhin 197 Millionen Dollar (188 Millionen Euro) zu, berichtete das Portal Patch.

Doch der Gewinner fühlt sich betrogen: Der Multimillionär will den gesamten Jackpot für sich ganz allein. Denn, so behauptet es Lahijani, habe er auch das andere Gewinnerlos besessen. Das zweite Glückslos habe er aber verlegt und konnte den Schein deswegen bis zum Ende der Frist am vergangenen Wochenende nicht einlösen.

Das sei ungerecht, befindet der Mann aus Kalifornien und hat deshalb Klage in einem der ungewöhnlichsten Fälle der Lottogeschichte eingereicht.