Ballermann-Touris müssen jetzt stark sein: Mallorca verschärft Sauf-Regeln

Palma de Mallorca - Der Frühling rückt näher und damit auch die Ballermann-Saison auf der liebsten Ferieninsel der Deutschen. Bevor es richtig losgeht, werden auf Mallorca die Benimmregeln noch einmal verschärft, um so dem Sauftourismus den Kampf anzusagen.

Auf der Schinkenstraße am Ballermann tummeln sich in der Urlaubszeit immer Tausende Touristen. Im Freien Alkohol trinken dürfen sie allerdings nicht. (Archivbild) © Clara Margais/dpa

In einem Monat geht es wieder los: Mallorcas Partymeilen öffnen für Touristen ihre Tore. Das spült ordentlich Geld in die Kassen - ein Segen nach der harten Corona-Zeit. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass man so manche Feierwütige etwas im Auge behalten muss.

Und deshalb hat die Urlaubsinsel jetzt noch einmal die Benimmregeln für ihre Gäste unter die Lupe genommen und hier und da etwas nachjustiert, schreibt die Mallorca Zeitung.

Demnach wurden die Gebiete, in denen zwischen dem 1. April und dem 1. Oktober ohnehin schon gesonderte Regeln für Terrassen, Freisitze und Menschenansammlungen gelten, noch einmal erweitert - gleich um vier Straßen:

Carrer Miquel Pellisa (Bierstraße)



Carrer Missió de San Diego (Parallelstraße zur Schinkenstraße)



Carretera de s'Arenal (Meerespromenade)



Carrer del Llaüt (zweite Meereslinie)

Das bedeutet, dass jetzt auch die Gegend rund um den Megapark von Einschränkungen betroffen ist. So sind auch dort der Verkauf und der Konsum von Alkohol auf offener Straße verboten. Außerdem müssen Clubs und Bars einen separaten Ein- und Ausgang haben, damit sich keine zu großen Menschenmengen bilden können.