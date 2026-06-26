Mercedes verschärft Sparkurs: Sonderzahlung verschoben

Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz verschärft seinen Sparkurs. Der Dax-Konzern verschiebt eine für den Juli vorgesehene tarifliche Sonderzahlung auf das kommende Jahr.

Es geht um eine Sonderzahlung mit 18,4 Prozent des Monatslohns, die nun auf das nächste Jahr verschoben wurde. © Bernd Weißbrod/dpa

Das geht aus einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland hervor, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Um welche Summe es insgesamt geht, war zunächst unklar. Bei der Sonderzahlung handelt es sich um den jährlichen "Transformationsbaustein", der 18,4 Prozent vom regelmäßigen individuellen Monatsentgelt beträgt.

Die strukturellen Kosten in Deutschland - insbesondere die Arbeitskosten - seien im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig, hieß es.

Zugleich will das Management mit dem Betriebsrat in den kommenden Wochen über eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich sprechen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Laut Tarifvertrag arbeiten die Beschäftigten zurzeit 35 Stunden in der Woche.