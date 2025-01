13-Jähriger in Hinterhalt gelockt und mit Messer lebensgefährlich verletzt

Kiel - Ein 13-Jähriger wurde am Sonntag in Kiel fast getötet. Er erlitt bei einem Messerangriff lebensbedrohliche Verletzungen. Nun wurden sieben Verdächtige festgenommen!

Der verletzte Jugendliche musste reanimiert werden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die Tat ereignete sich gegen 19 Uhr im Stadtteil Hassee, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten.

Demnach sollen mehrere junge Verdächtige den 13-Jährigen unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Wohngruppe gelockt haben.

Anschließend kam es zum Streit. Eine Person verletzte indessen Verlauf den Teenager durch einen Messerstich. Der 13-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Polizisten reanimierten ihn erfolgreich. Im Krankenhaus operierten die Ärzte den Jugendlichen sofort. Er befindet sich weiter auf der Intensivstation. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Alle Verdächtigen flüchteten nach der Tat. Die Polizei konnte sieben Personen im Laufe der Nacht festnehmen, die bei dem Messerangriff anwesend gewesen sein sollen. Alle kamen in Polizeigewahrsam und befanden sich auch am Montagmittag dort. Die Staatsanwaltschaft will noch am Montag über den Antrag auf Untersuchungshaftbefehl entscheiden.