19.05.2023 14:40 15-Jähriger geht in Park mit Messer auf Jugendliche los, jetzt sitzt er in U-Haft

Nach einer brutalen Messerattacke auf zwei Jugendliche in Köln-Kalk ist ein 15-Jähriger am gestrigen Donnerstag in Untersuchungshaft gekommen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Einen Tag nach dem versuchten Tötungsdelikt im Kölner Stadtteil Kalk hat die Polizei einen 15-Jährigen festgenommen. Der Junge soll am Dienstagabend zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren mit einem Messer verletzt haben. Nur wenige Minuten nach der brutalen Tat im Bürgerpark sperrten Einsatzkräfte der Polizei den Tatort weiträumig ab. © Vincent Kempf Während der 17-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, erwischte es den 18-Jährigen deutlich schwerer, teilte die Polizei am vergangenen Mittwoch mit. Bereits am gestrigen Donnerstag wurde der jugendliche Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte ihn wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags vorläufig in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen wurden Einsatzkräfte der Polizei an der Hausanschrift des 15-Jährigen in Köln Rath-Heumar auf dessen 18-jährigen Bruder aufmerksam. Dieser soll ebenfalls bei den Streitigkeiten im Bürgerpark beteiligt gewesen sein, hieß es. Gegen ihn haben die Beamten ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Angaben der Kriminalpolizei zufolge dauern die Ermittlungen weiter an.

Titelfoto: Vincent Kempf