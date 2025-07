23 Jahre nach brutaler Messerattacke: Papa des Täters verurteilt

Düsseldorf - Fast ein Vierteljahrhundert nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Neuss ist vor Gericht nun ein mittlerweile 69 Jahre alter Mittäter zu zwei Jahren auf Bewährung verknackt worden.

Alles in Kürze

Der 69-Jährige war zunächst wegen versuchten Mordes angeklagt, kam aber mit versuchtem Totschlag davon. (Symbolbild) © Johannes Eisele/dpa-Zentralbild/dpa

Das Gericht sprach den Mann wegen versuchten Totschlags in einem minderschweren Fall schuldig. Angeklagt war er wegen versuchten Mordes.

Er habe am 14. Februar 2002 vor einem türkischen Club in Neuss (bei Köln) den vermeintlichen Liebhaber seiner Schwiegertochter niedergeschlagen und festgehalten, räumte er am Düsseldorfer Landgericht über seinen Verteidiger ein.

Sein bereits verurteilter Sohn hatte dem Mann dann ein Messer in den Bauch gerammt und ihn lebensgefährlich verletzt.

Man habe dem Opfer dort nicht aufgelauert, um die Familienehre wiederherzustellen, wie die Anklage behauptet, sondern sei zufällig auf ihn getroffen, sagte sein Vater nun aus. Außerdem habe er nicht mitbekommen, dass sein Sohn mit einem Messer zugestochen hatte.

Er habe sich nach der Tat auch nicht, wie von den Ermittlern vermutet, nach Frankreich abgesetzt, sondern dort schon vor der Tat gelebt. Er sei damals für eine Hochzeit nach Neuss gereist.