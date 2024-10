30-jährige Frau sticht auf ihren Lebensgefährten ein: Festnahme im Taunus!

Bad Homburg vor der Höhe - Schockierende Tat! Am Mittwochabend ging im hessischen Bad Homburg vor der Höhe (Hochtaunuskreis) eine 30-jährige Frau mit einem Messer auf ihren 41 Jahre alten Lebensgefährten los. Der Mann wurde bei dem brutalen Angriff schwer verletzt.

Eine 30-jährige Frau attackierte im hessischen Bad Homburg vor der Höhe ihren Partner und verletzte ihn dabei schwer. (Symbolfoto) © Montage: 5vision Media/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen hervorgeht, wurden Rettungsdienst und Polizei gegen 23 Uhr zu einer Wohnung in der Straße "Am Pfädchen" gerufen.



Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den verletzten Mann sowie seine 30-jährige Lebensgefährtin vor.

Der 41-Jährige, ein deutscher Staatsbürger, erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die 30-jährige bulgarische Lebensgefährtin des Opfers wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.