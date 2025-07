Auf offener Straße: Mehrfache Messerattacke auf Ex-Freundin

Erfurt - Am vergangenen Samstag (26. Juli) wurde im Erfurter Stadtteil "Roter Berg" eine junge Frau von ihrem Ex-Freund mehrfach mit einem Messer angegriffen.

Alles in Kürze

Der 32-jährige Angreifer konnte schnell in der Nähe des Tatortes geschnappt werden. Bei seiner vorläufigen Festnahme hatte er die vermeintliche Tatwaffe bei sich.

Die 23-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, erklärte die Polizei. Sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Die Tat hatte sich am helllichten Tag auf offener Straße abgespielt.

Der Mann war noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt worden. Er wurde danach in ein nahe gelegenes Gefängnis gebracht und sitzt nun dort in Untersuchungshaft. Wie die Thüringer Allgemeine außerdem schreibt, wertet die Polizei die Attacke als versuchten Totschlag.