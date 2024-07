Kopftuch heruntergerissen und mit Messer attackiert: Polizei sucht Zeugen

Die Kripo fragt:

• Wer befand sich zur Tatzeit in dem oben genannten Bereich und kann Angaben zum Tathergang machen?

• Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

• Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer 030/4664953461 oder per E-Mail an lka534@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.