Mann rennt mit Messer auf Polizisten los: Klinik!

In Eisleben wurden Polizisten am Donnerstag von einem Mann mit einem Messer attackiert. Dieser wurde von ihnen abgewehrt und später in eine Klinik gebracht.

Von Robert Lilge

Eisleben - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) zu einer Messerattacke auf Polizisten.

Nach dem versuchten Angriff auf die Polizisten ging es für den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa Weil ein Mieter am frühen Morgen randalierte und für Lärm in der Nachbarschaft sorgte, beschwerten sich Anwohner bei der Polizei. Sofort rückte eine Streife in die Plümickestraße aus und stattete dem Ruhestörer einen Besuch ab. Sie trafen den 31 Jahre alten Mann an und sprachen ihn auf sein Verhalten an. Sofort rannte er mit einem Messer auf die Beamten zu, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Aggressive von seinem Vorhaben abgehalten werden. Wegen seines psychisch-auffälligen Verhaltens kam der Mann anschließend in eine Klinik. Ebenfalls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

