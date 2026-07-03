Messerangriff vor REWE-Markt in Erfurt: Zwei Verletzte, Täter auf der Flucht

Erfurt - Vor einem REWE-Markt in Erfurt hat sich am Freitag ein Messerangriff zugetragen.

Die Blutspuren vor dem Markt sind deutlich sichtbar. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es im Eingangsbereich des Supermarktes in der Mainzer Straße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen der Personen gekommen.

Im Verlauf des Streits hatte einer der Beteiligten ein Messer gezogen und die anderen beiden verletzt. Den Angaben nach soll es sich bei den Geschädigten um zwei 22-Jährige handeln.



Einer der Männer wurde schwer verletzt. Der Zweite erlitt oberflächliche Verletzungen. Sie waren anschließend auf dem Platz vor dem Einkaufsmarkt medizinisch versorgt worden.