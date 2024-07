Messerstecherei in der Börde: 41-Jähriger schwebt in Lebensgefahr!

In der Börde gingen zwei Männer mit Messern aufeinander los. (Symbolbild) © 123rf/sdm1984

In den Abendstunden entstand in der Straße Am großen Bruch in Neuwegersleben (Sachsen-Anhalt) ein Streit zwischen zwei Männern, der schließlich körperlich wurde.

Die 41 und 43 Jahre alten Beteiligten zückten Messer und gingen damit aufeinander los, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Der Jüngere erlitt dadurch mehrere schwere Stichverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Der 43-Jährige konnte noch vor Ort von den Einsatzkräften festgenommen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die beiden untereinander kannten und das Motiv ebenfalls aus dem privaten Umfeld stammt.