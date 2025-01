26.01.2025 12:41 1.997 Streit in Aue eskaliert: 36-Jähriger mit Messern angegriffen

In Aue kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Messerattacke auf einen 36-jährigen Mann in der Bahnhofstraße.

Von Lea Wunderlich

Aue-Bad Schlema - In Aue (Erzgebirge) ist in der Nacht zum Sonntag ein Streit eskaliert. Zwei Personen wurden verletzt. In der Nacht zu Sonntag gab es in Aue einen Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße. © Niko Mutschmann Kurz vor 1 Uhr wurden zwei Männer (36, 47) eines Lokals in der Bahnhofstraße verwiesen. Vor dem Lokal gerieten die beiden in Streit. Laut Polizei zog der 47-jährige Rumäne dann ein Brotmesser aus seiner Hose. Der 36-jährige Deutsche konnte den Angriff abwehren. Ein Begleiter des 47-Jährigen, ein 59-jähriger Italiener, griff den 36-Jährigen daraufhin mit einem Taschenmesser an. "Dem 36-Jährigen gelang es mit einem zweiten Mann (35), auch diesen Angriff abzuwehren und dem Italiener das Taschenmesser zu entreißen. Der Geschädigte übergab bei Eintreffen der Polizeibeamten beide Tatmittel an diese", teilte die Polizei weiter mit. Messerattacke Bluttat von Aschaffenburg: Familie nimmt in Frankfurter Moschee Abschied von getötetem Jungen (†2) Der 47-Jährige und auch der 36-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Der Italiener wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte dies nach ärztlicher Versorgung wieder verlassen. Gegen beide Angreifer laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung. Erst am Donnerstag kam es in Aue zu einer brutalen Attacke, bei der ein junger Mann schwer verletzt wurde.

Titelfoto: Niko Mutschmann