29.06.2025 11:34 Türsteher vor Berliner Club von hinten niedergestochen

Einem Türsteher ist vor einem Club in der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte in den Rücken gestochen worden. Er wurde bei der Messerattacke erheblich verletzt.

Von Denis Zielke

Berlin - Einem Türsteher ist in Berlin-Mitte in den Rücken gestochen worden. Er wurde bei der Messerattacke verletzt. Alles in Kürze Türsteher in Berlin-Mitte niedergestochen

Vorfall vor Club in Köpenicker Straße

28-Jähriger wurde in Rücken gestochen

Täter flüchtete Richtung Michaelkirchstraße

Mehr anzeigen Kaum ein Tag vergeht ohne eine Messerattacke in Berlin. (Symbolbild) © Silke Suliivan/dpa Der Vorfall habe sich in der Nacht zum Sonntag gegen 0.20 Uhr vor einem Club in der Köpenicker Straße ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach soll zunächst eine Glasflasche über die Mauer auf das Grundstück des Lokals geflogen sein. Als der 28-Jährige nach dem Rechten schauen sollte, sei er plötzlich in den oberen Rücken gestochen worden. Zeugen berichteten den Beamten, dass der mutmaßliche Täter Richtung Michaelkirchstraße das Weite suchte.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Polizei ermittelt.

