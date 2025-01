Reporterin fällt mit unpassenden Aussagen zu tödlicher Messerattacke auf: BR bezieht Stellung

Während einer Live-Schalte im Rahmen der schrecklichen Bluttat von Aschaffenburg tätigte eine ARD-Reporterin gleich mehrere unglückliche Aussagen. © Daniel Löb/dpa

Die ARD-Reporterin Barbara Ecke beschrieb die grausamen Geschehnisse vor laufender Kamera als eine "interessante, spannende - ich würde sagen - für Aschaffenburg eher ungewöhnliche" Tat.

Vor allem auf X sorgten die mehr als unglücklichen Aussagen für große Aufregung.

Der Bayerische Rundfunk reagierte unmittelbar auf die Empörung im Netz und nahm die Reporterin, die selbst in Aschaffenburg lebt, in Schutz.

"Unsere Reporterin bedauert die Formulierung sehr. Natürlich ist sie tief betroffen von den Ereignissen. Sie hat an einer Stelle in einer Live-Schalte den Faden verloren und nach Worten gesucht", heißt es in einem Statement, das ebenfalls via X veröffentlicht wurde.