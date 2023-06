Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Juni 2023

Welche kosmischen Botschaften das Universum für Fische bereithält, weiß das kostenlose Fische Monatshoroskop für Juni. Nimm Dein Schicksal in die Hand und genieße Dein Leben.

Ein Auf und Ab der Emotionen verspricht das Fische- Horoskop für Juni. Ob es ein Happy End gibt, weißt nur Du allein. In Sachen Fitness geht es bergauf, nutze die Kraft, die sich Dir bietet.

Liebe und Partnerschaft

Du musst in der nächsten Zeit mit kleineren Querelen rechnen. Die Lage wird sich aber schon sehr bald wieder entspannen. Du lieferst Dich nicht Deinen Emotionen aus, sondern weißt genau zu unterscheiden. Du brauchst jetzt die Unterstützung anderer. Wichtig sind dabei vor allen Dingen Menschen, die Dir Ruhe und Ausstrahlung vermitteln. Heiße Flirts, die Funken sprühen, jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen.

Gesundheit und Fitness

Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Mache keine Zugeständnisse, lade lieber Deine Akkus neu auf. Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen. Deine Fitness ist in einem guten Zustand. Achte aber ein bisschen auf die Signale Deines Körpers.

Beruf und Finanzen

Kritik, die man Dir entgegenbringt, ist gut gemeint. Denke darüber nach. Wenn Du immer wieder ein Risiko eingehst, musst Du auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, wenn die Sache danebengeht. Dein Kopf ist voller neue Pläne. Diese umzusetzen bereitet allerdings Schwierigkeiten. Du bist besonders fit und kannst bei jeder Tätigkeit kräftig anpacken.