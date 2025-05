Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für Mai 2025

Eine positive Sicht auf das Leben bringt uns oft den eigenen Zielen näher. Höre auf Dein Herz und folge Deiner Bestimmung. Das aktuelle Mai- Horoskop blickt aufgrund der Sternenkonstellation tief in die Seele von Fische-Frau und Fische-Mann.

Liebe und Partnerschaft



Du umgibst Dich mit zu viel Trübsal. Nur eine humorvolle, unterhaltsame Persönlichkeit hat jetzt Chancen bei Dir. Setze richtige Signale. Nimm Dir die Muße, ein lang aufgeschobenes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das private Glück kommt nicht von alleine. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Das ist überall anzuwenden, besonders aber beim Flirt. Suche jetzt die Gegenwart vertrauter und gefühlvoller Menschen!

Gesundheit und Fitness

Passe auf, erkälte Dich jetzt nicht! Du wirkst sehr kraftlos, gönne Dir mehr Schlaf und frische Luft. Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte diesen Monat gut sein.

Beruf und Finanzen

Suche das diplomatische Gespräch, nutze Dein Verhandlungsgeschick, aber lasse Dich nicht auf jeden Kompromiss ein! Selbstdisziplin ist nicht Deine Stärke. Dadurch eckst Du immer und überall an und Deine Erfolgsaussichten sinken auf den Nullpunkt. Sogar am Arbeitsplatz wird heute geflirtet auf Teufel komme raus. Das tut richtig gut und fördert vor allem das Arbeitsklima. Du kommst am zügigsten voran, wenn Du Deine Aufgabe alleine angehst.