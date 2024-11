Monatshoroskop Fische: Dein Horoskop für November 2024

Das Sternzeichen Fische hat eine hohe Sensibilität und Empathie. Das Horoskop für November zeigt, in welchen Lebensbereichen sich das besonders auswirken wird.

Liebe und Partnerschaft

Deine Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, lässt Deine Fantasie aufblühen und macht Dich sehr aufmerksam. Warum fragst Du Deinen Partner oder Deine Partnerin, wie viel Du wert bist? Du solltest es spüren. Du übersiehst schöne Chancen, weil Du gedanklich nicht ganz bei der Sache bist. Partnerprobleme kannst Du direkt und sachlich lösen. Deine Argumente sind gut, und Du erreichst viel durch schnelle und klare Entscheidungen.

Gesundheit und Fitness

Du bist ein richtiger Genießer, aber denke an Dein Verdauungsproblem. Ein bisschen mehr Abstand vom Alltag könnte Dir guttun. Gesundheitlich ist alles rundum in bester Ordnung, aber Du brauchst mehr Schlaf, sonst wirst Du nicht durchhalten.

Beruf und Finanzen

Was Du jetzt beruflich planst, ist realistisch und gut durchdacht. Das verleiht Dir innere Ruhe. So entspannt geht die Arbeit leichter von der Hand. Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Die Zeiten des Zweifels sind vorbei und Du hast das Gefühl, dass es im Job endlich vorangeht. Nutze die Gunst der Stunde, denn man gibt Dir am Arbeitsplatz immer mehr Freiraum.