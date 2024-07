Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juli 2024

Du brauchst Dich nicht in Deinem Panzer zu verkriechen. Das Monatshoroskop für Krebs gibt Dir neuen Mut für den neuen Astromonat Juli.

Erfahre jetzt, was Dich in Sachen Liebe, Gesundheit und Geld im Monat Juli erwartet.

Das kostenlose Horoskop für das Tierkreiszeichen Krebs gibt Dir Tipps wie Du wieder mehr Harmonie in Deine Partnerschaft bringst.

Liebe und Partnerschaft

Du bist Dir mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht einig, daher kannst Du auch nicht durchstarten. Die Meinung Deines Liebsten oder Deiner Liebsten ist gar nicht so schlecht, Du willst es nur nicht erkennen. Du hast einige Proben zu bestehen und scheinst dadurch etwas gereizt. Musst Du das wirklich gleich an Deinem Schatz auslassen? Dein Schatz hat sich erstmal zurückgezogen.

Gesundheit und Fitness

Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Unterstelle Dich keinen Zwängen. Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Gönne Dir mal wieder einen freien Tag.

Beruf und Finanzen

Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen. Es kann reichlich Probleme mit einem Besserwisser geben. Doch Du bist ein Glückskind. Alles, was Du in nächster Zeit beginnst, führt zum Erfolg. Du brauchst kaum noch etwas dazuzutun. Es ist beeindruckend, wie unbeirrbar Du Deine Ziele verfolgst.