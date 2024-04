Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Mai 2024

Das Sternenorakel hat gesprochen. Was es für Dein Sternzeichen Krebs in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf prophezeit, erfährst Du hier im Monatshoroskop für Krebs.

Beruflich läufst Du laut gratis Horoskop für Krebs zu Hochtouren auf, aber auch das Zwischenmenschliche ist für Dein Sternzeichen in diesem Monat besonders wichtig. Glück und Harmonie treten jedoch nur in Dein Leben ein, wenn Du es zulässt.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner spürt genau, dass Dir jemand den Kopf verdreht hat. Liebe und Gefühle stehen im Mittelpunkt. Widme daher viele schöne Stunden Deinem Partner, er wird es Dir danken. Deine Antennen stehen auf Empfang. Kein Blick, keine Geste entgeht Dir. Habe kein schlechtes Gewissen, wenn Du ab und zu einmal nichts tust und gemeinsam mit Deinem Partner die Seele baumeln lässt.

Gesundheit und Fitness

Alles was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohliges warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Nervosität mal mit Stille und Muße behandeln.

Beruf und Finanzen

Jemand fordert Dich heraus und spornt Dich an. Das solltest Du durchaus positiv sehen. Teste jetzt beruflich alle Deine Möglichkeiten! Was jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter. Du steckst beruflich immer noch in den alten Mustern und doch weißt Du, dass Du die alte Haut abwerfen musst. Mache den ersten Schritt! Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich sind angezeigt. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig.